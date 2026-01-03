وفاة الإعلامي المعروف جميل عازر عن 81 عاماً

شفق نيوز- لندن

توفي الإعلامي والمذيع الأردني جميل عازر، يوم السبت، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد مسيرة مهنية طويلة في الحقل الصحفي والإعلامي امتدت لعقود، تاركًا إرثًا مهمًا في الإعلام العربي.

ويُعد عازر من أبرز الوجوه الإعلامية العربية التي عملت في بريطانيا، وكان من الأسماء المرتبطة بقناة الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996، حيث شغل دورًا مؤسسًا وأسهم في صياغة هوية القناة، بما في ذلك وضع شعارها الشهير "الرأي والرأي الآخر".

وشغل الراحل عدة مناصب داخل القناة، منها مذيع أخبار، ومقدم برامج، ومسؤول عن التدقيق اللغوي، إضافة إلى عضويته في هيئة التحرير.

عُرف عازر بأسلوبه الهادئ والتزامه المهني في التقديم، وحضوره الفاعل داخل غرف الأخبار، ومتابعته للقضايا العربية والدولية.