وفاة الأديب والشاعر العراقي هشام العكيدي عن عمر 68 عاماً

شفق نيوز- نينوى

توفي الأديب والشاعر العراقي الدكتور هشام عبد الكريم العكيدي، يوم الاثنين، عن عمر ناهز ثمانية وستين عاماً إثر أزمة صحية مفاجئة، بحسب ما أفاد به مقربون من عائلته.

والراحل من مواليد مدينة الموصل عام 1957، حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، ويُعد من أبرز الأصوات الأدبية والثقافية في نينوى والعراق.

وكان العكيدي عضواً في اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، واتحاد الأدباء العرب، واتحاد الأدباء الدولي، فضلاً عن كونه عضواً في نقابة الفنانين العراقيين، ورئيس فرع اتحاد الأدباء الدولي في نينوى، ومستشاراً للمركز الإعلامي الثقافي في العراق.

وترك الراحل إرثاً أدبياً متنوعاً في الشعر والمسرح والتاريخ، من أبرز مؤلفاته الشعرية:

موسيقى لردم الحزن، بلقيس تبحث عن سبأ، قريب.. بعيدون، لا أحد ينتظر القادمين، وخرائط المعنى.

كما عُرف بأعماله المسرحية، أبرزها: ربما حين يجيء، وادي الأحلام، والبيت، إلى جانب مؤلفاته في التاريخ، ومنها: الحنيفية والأحناف عند العرب.

وبرحيل العكيدي، تفقد الساحة الثقافية العراقية واحداً من رموزها الذين جمعوا بين الشعر والمسرح والبحث الأكاديمي، وأسهموا في إثراء المشهد الأدبي لعقود.