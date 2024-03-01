شفق نيوز/ أعلنت المطربة المصرية نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، يوم الجمعة، عن وفاة الموسيقار حلمي بكر، بعد صراع مع المرض.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز: "لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله.. البقاء لله أستاذ حلمي بكر انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين".

وتوفي حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاماً بعد أزمات صحية في الفترة الأخيرة، نُقِل على إثرها إلى المستشفى.