وفاة الموسيقار العراقي عبد الرزاق العزاوي في بغداد

شفق نيوز- بغداد

توفي، يوم الخميس، الموسيقار والمايسترو العراقي عبد الرزاق العزاوي في مستشفى الكندي التعليمي ببغداد، إثر وعكة صحية تعرض لها مطلع الأسبوع الجاري.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين العزاوي، وقالت في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان عبد الرزاق العزاوي، الذي وافته المنية هذا اليوم"، معربة عن تعازيها لذويه ومحبيه وزملائه.

ويُعد العزاوي أول عراقي يقود الفرقة السيمفونية الوطنية عام 1974، بعد تخرجه في معهد الفنون الجميلة وحصوله على زمالة الكلية الملكية للموسيقى في إنجلترا.

وشغل الراحل عدداً من المناصب الثقافية، أبرزها مدير عام دائرة الفنون الموسيقية، وترك إرثًا من المؤلفات السيمفونية والعسكرية التي أسهمت في إثراء المشهد الموسيقي العراقي والعربي.