وفاة الممثل المصري فاروق عيطة

شفق نيوز/ توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الممثل المصري فاروق عيطة عن 70 عاماً.

وللراحل مسيرة حافلة بدأت في منتصف السبعينيات اشتهر خلالها بتجسيد شخصيات تميل للخير والتسامح بحكم ملامح وجهه الهادئة.

وتشيع جنازة الفنان الراحل اليوم في مسجد " السلام" بحي " مدينة نصر" بالقاهرة.

ولد "عيطة" في 18 آيار 1954 بمحافظة دمياط وشارك في بطولة العديد من المسلسلات منها " أفواه وأرانب "1978 بطولة صلاح ذو الفقار و عفاف شعيب و " العائلة "1994 بطولة ليلى علوي ومحمود مرسي و " بشرى سارة "2009 بطولة ميرفت أمين وفادية عبد الغني وسامح الصريطي، كما قدم العديد من المسرحيات مثل رائعة الكاتب العالمي وليام شيكسبير"الملك لير".

ومن أبرز أفلامه " الطريق إلى إيلات"، 1994، بطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي ومادلين طبر.

ويعد مسلسل " على باب العمارة " آخر عمل ظهر به والذي عرض مؤخرا على منصة " Watch it " و هو ينتمي إلى نوعية الكوميديا الخفيفة.