وفاة الممثل الكويتي مشاري البلام اثر مضاعفات كورونا

شفق نيوز/ توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد.

ونعى البلام الآلاف عبر مختلف وسائل التواصل مشيدين بمناقبه ومستذكرين مواقفه معهم.

وكان البلام قد أدخل إلى العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام، حيث كشف عن إصابته بالفيروس خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، ثم أصيب بمضاعفات استدعت نقله إلى العناية الفائقة.

ويعد البلام أحد الوجوه الفنية البارزة على الساحة الخليجية، كما أدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.