وفاة الممثل العراقي فائز السنفور بعد تدهور حالته الصحية فجر اليوم

شفق نيوز/ أعلن اليوم الاثنين، وفاة الممثل العراقي فائز السنفور، في احدى مستشفيات بغداد.

وتعرض الممثل العراقي سنفور، إلى اعتداء من قبل من مجهولين أدخل على إثره إلى مستشفى الكندي ببغداد، إلا أن وضعه الصحي أخذ بالتدهور بشكل سريع إلى أن فارق الحياة فجر اليوم.

ويعد الممثل فائز السنفور المولود في العاصمة بغداد، إحد الفنانين العراقيين الذي اشتهر بشكل كبير، و ذلك من خلال تقديمه للعديد من الأعمال الفنية الكوميدية.

كما يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو صاحب قامة قصيرة للغاية، و لكن أنه يعاني من حالة خاصة لم يجعله يترك هدفه و شغفه في التمثيل، إذ أنه مارس التمثيل رغم تنمر الكثيرين على قصر قامته .

وظهر السنفور قبل أيام عبر مقطع فيديو في حالة مزرية يمر بها ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا، ولاقى الفيديو تداولا واسعا، فيما تحدث بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأثر الفنان بحالة نفسية.