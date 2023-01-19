وفاة الممثل العراقي علي داخل

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الخميس، عن وفاة الممثل علي داخل.

وقالت في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان علي داخل"، مبينة أن الراحل "فنان عراقي من طراز مختلف ومتميز".

بدأ داخل العمل المسرحي في العشرينيات من عمره بمراكز الشباب في محافظة ميسان عام 1976 وساعده ذلك ليرتقي على خشبة المسرح واستمر بهِ الحال بالتمثيل إلى عام 2020.

وشارك الممثل الراحل علي داخل شارك في العديد من الأعمال الفنية على مستوى العراق والوطن العربي من أبرزها مسلسلات بيت الطين وماضي يا ماضي، والمحلة، فشافيش فضلاً عن مساهماته في المسرح الشعبي العراقي لسنين طويلة، وهو من مواليد محافظة البصرة.