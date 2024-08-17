وفاة الممثل العراقي حمودي الحارثي الشهير بـ"عبوسي"

شفق نيوز/ توفي، اليوم السبت، الممثل العراقي حمودي الحارثي الشهير بشخصية "عبوسي" في المسلسل الكوميدي "تحت موس الحلاق".

ونعى نجل الراحل حارث حمودي الحارثي أباه في منشور على فيسبوك، وقال، "وداعاً ابي وداعاً صديقي وداعاً فنان الشعب محبوب الشعب وداعاً دكتور حمودي الحارثي".

وحمودي الحارثي من مواليد عام 1936، ودخل معهد الفنون الجميلة مع الفنان جواد سليم والفنان فائق حسن حيث ترك قسم النحت والرسم وتفرغ للتمثيل والإخراج من عام 1958 وحتى عام 1961.

ودرس الحارثي الفن والإخراج السينمائي لمدة عامين في فرنسا (1964-1965) وبعدها درس الفن والتمثيل السينمائي من عام(1974-1981) وهو عضو جمعية التشكيليين العراقيين.

دخل عالم التلفزيون في مطلع ستينيات القرن الماضي ليسجل أول حلقة من المسلسل الكوميدي (تحت موسى الحلاق)، والتي قدم من خلالها أشهر أدواره شخصية "عبوسي" في المسلسل ذاته، كما شارك في العديد من الاعمال المسرحية والمسلسلات والتمثيليات وأهمها (حياة العظماء)، (مع الخالدين)، (كاريكاتير)، (إلى من يهمه الامر) وشارك في أكثر من (500) عمل اذاعي وتلفزيوني.