وفاة الممثل السوري محمد خرماشو عن 57 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، الأحد، عن وفاة الممثل السوري محمد خرماشو، عن عمر ناهز 57 عاماً.

ذكرت ذلك النقابة في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها في مواقع التواصل، مضيفة أنها تنعى الفنان القدير محمد خرماشو الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 65 عاماً، وشيع جثمانه ظهر اليوم في بلدة البهلولية بريف اللاذقية.

ولد خرماشو في (14 آب 1966)، في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، واشتهر بدور "أبو حسن" في باب الحارة، وكذلك بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينمائية، كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية وهو مسلسل "نور"، وقدم من خلال أحداث المسلسل صوت شخصية "الجد فكري".

أما دوره في المسلسل الشهير "باب الحارة" فقد شارك في أحداث المسلسل على مدار الخمسة أجزاء التي تم إنتاجها، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية "أبو حسن"، وظهر في الجزئين الرابع والخامس كضيف شرف، كما يعتبر مسلسل "باب المراد" آخر عمل درامي ظهر فيه.