وفاة الممثل البريطاني الشهير برنارد هيل

شفق نيوز/ توفي الممثل البريطاني، برنارد هيل، الذي لعب أدوارا في فيلمي "مملكة الخواتم" (Lord Of The Rings) و"تيتانيك" (Titanic)، عن عمر ناهز 79 عاما، حسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ونقلت الشبكة عن وكيل أعماله لو كولسون، أن "هيل توفي في الساعات الأولى من صباح الأحد".

وولد هيل في قرية بلاكلي بمدينة مانشستر الإنكليزية، عام 1944، وحصل على شهادة في المسرح عام 1970.

كما كان متزوجا من الممثلة الأميركية ماريانا هيل، وأنجب منها ولدا، وفق الشبكة.

وعلى امتداد مسيرته، حصل هيل على عدد من الجوائز عن دوره "الملك ثيودن" في ثلاثية أفلام "مملكة الخواتم".

ولعب هيل دور الكابتن إدوارد سميث في فيلم "تيتانيك" الحائز على جائزة الأوسكار عام 1997، كما ظهر أيضا في دور "يوسر هيوز" بالمسلسل الدرامي الشهير " Boys from the Blackstuff".

وكان من المقرر أن يطل هيل، ليل الأحد، على شاشة "هيئة البث البريطانية"، حيث يشارك في بطولة المسلسل الثاني للمخرج البريطاني مارتن فريمان "The Responder".

وقالت مديرة "بي بي سي دراما"، ليندساي سولت: "لقد شق برنارد هيل طريقا عبر الشاشة، ومسيرته الطويلة مليئة بالأدوار المميزة، وهي شهادة على موهبته المذهلة".

وأضافت وفق "سكاي نيوز": "نشعر بالفخر حقاً للعمل مع برنارد. أحر التعازي إلى أحبائه في هذا الوقت الحزين".