وفاة الممثلة الأمريكية "ليز شيريدان" عن 93 عاماً

شفق نيوز/ توفيت الممثلة الأمريكية ليز شيريدان، التي لعبت دور والدة جيري في مسلسل "Seinfeld سينفيلد" الشهير، عن عمر يناهز 93 عاماً.

وفارقت شيريدان الحياة، أثناء نومها لأسباب طبيعية، بعد 5 أيام من عيد ميلادها في 10 أبريل/ نيسان، بحسب ما قالت صديقتها أماندا هندون.

وأشاد الممثل الكوميدي الأمريكي، جيري سينفيلد، الذي لعب دور البطولة إلى جانب شيريدان في السلسلة الهزلية التي تحمل اسمه، أشاد بالراحلة واعتبرها "ألطف أم تلفزيونية"، وقال إنه كان محظوظا بالتعرف على ممثلة مثل الراحلة ليز شيريدان.

وغرد سينفيلد على "تويتر"، معلقا على صورة تجمعه بها: "كانت ليز دائما أحلى وألطف أم تلفزيونية يمكن أن يرغب ابنها في الحصول عليها".

Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her. pic.twitter.com/ae9TDHQILU