وفاة الملحن العراقي محسن فرحان

Category: منوعـات

Date: 2022-07-18T17:11:28+0000

شفق نيوز/ توفي في العاصمة بغداد الملحن العراقي محسن فرحان، يوم الاثنين، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد صراع مع المرض. وذكرت الأوساط الفنية العراقية أن فرحان فارقت الحياة في مستشفى الكندي وسط بغداد. ويوم أمس الأول السبت، تدهورت الحالة الصحية للملحن محسن فرحان بشكل خطر جداً حيث فقد الوعي بشكل تام. وكان فرحان تعرض لأزمة صحية خطرة جداً، أجبرته على البقاء في مستشفى الكندي بالعاصمة العراقية بغداد، إلا أن حالته الصحية ساءت كثيراً وبدأ يصارع الموت بعد أن نزلت نسبة الأوكسجين في الدم لديه بشكل كبير جداً. ودعا الكثير من الفنانين والإعلاميين العراقيين الحكومة العراقية والجهات الصحية إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل إنقاذ حياة فرحان الذي يحمل لقب شيخ الملحنين العراقيين الآن. ويعد فرحان من أبرز ملحني الأغنية العراقية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، حيث صاغ الكثير من الروائع الغنائية أبرزها "غريبة الروح" لحسين نعمة، و"يقولون غني بفرح" لقحطان العطار، وعشرة عمر" لفؤاد سالم، و"البارحة" و"عيني.. عيني" لسعدون جابر وغيرها.

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