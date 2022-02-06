وفاة المفكر المصري "سيد القمنى" عن 75 عاماً

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام مرصية، مساء الاحد، بوفاة المفكر "سيد القمنى" عن عمر يناهز الـ75 عامًا.

وقالت وسائل اعلام ومواقع مصرية، إن سيد القمني، توفي مساء اليوم، حيث نشر الدكتور خالد منتصر، على صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاته وكتب "وداعا سيد القمني.

و"سيد القمني" هو كاتب ومفكر، من من مواليد 13 مارس/ اذار 1947 بمدينة الواسطي في محافظة بني سويف، ومعظم أعماله الأكاديمية تناولت منطقة شائكة في التاريخ الإسلامي، البعض يعتبره باحثاً في التاريخ الإسلامي من وجهة نظر ماركسية والبعض الآخر يعتبره صاحب أفكار اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي، من أبرز أعماله: "حروب دولة الرسول، قصة الخلق، النسخ في الوحى، الحزب الهاشمى، النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، العرب قبل الإسلام".