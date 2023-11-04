وفاة المطرب الإيراني الأبرز "گلپا" صاحب "الحنجرة الذهبية"

شفق نيوز/ توفي مساء السبت، المطرب المخضرم الايراني المعروف، أكبر كلبايكاني (اکبر گلپایگانی)، متأثرا بوعكة صحية عن عمر ناهز التسعين عاما.

ونقلت مواقع ايرانية تابعتها وكالة شفق نيوز، عن محمد علي گلپایگانی، شقيق المطرب الراحل الذي يطلق عليه عشاقه في ايران صاحب "الحنجرة الذهبية".

ولد أكبر كلبايكاني في 10 بهمن 1312هـ ش(4 كانون الثاني 1934م) في طهران، وله أربعة أشقاء يدعون عباس وحسن (مدرس صوتي وأستاذ جامعي)؛ محمد (مطرب معروف باسم كولريز)، محمود (مهندس ومعلم صوت) وأخت تدعى مريم.

ارتقى أكبر كلبايكاني درجات الشهرة والشعبية واحدًا تلو الآخر وأصبح أحد النجوم اللامعين في الموسيقى الإيرانية. حملت أعماله لون الموسيقى الإيرانية الأصيلة وآثار موسيقى البوب، مما جذب انتباه الجيل السابق والشباب على حد سواء.

كان أول أداء صوتي رسمي لأكبر كلبايكاني عام 1328 (في عمر 16 عاما) في تجمع خاص في منزل الأستاذ مرتضى خان محجوبي وبالتعاون مع أساتذة كبار مثل مرتضى خان محجوبي وبانو قمر الملوك وزيري. وسعادتمند قمي وعلي تجويدي وحسين طهراني.

ألبومات أكبر كلبايكاني:

شعر أبيض

منتش بالحب

العقيق

أيها القلب

بلاء المحبين (مشترك مع إيراج)

اكتب الحب على قطعة من الورق

لماذا لا تحب

تقدير الحب

أقام حفلا غنائيا في منظمة اليونسكو عام 1335 ه ش بدعوة من هذه المنظمة وأول مغني إيراني أقام حفلا خارج إيران.

أداء معظم الأغاني في برنامج (گلها =الزهور). كما أنه كان المغني الوحيد الذي شارك في جميع حلقات البرنامج. (298 أغنية رسمية وأكثر من 700 أغنية خاصة وإذاعية أخرى).