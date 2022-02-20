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وفاة المطرب اللبناني سامي كلارك بعمر 73 عاما

Category: منوعـات

Date: 2022-02-20T13:12:00+0000
وفاة المطرب اللبناني سامي كلارك بعمر 73 عاما

شفق نيوز/ توفي الفنّان اللبناني سامي كلارك، يوم الأحد، في مستشفى الروم، عن عمرٍ ناهز 73 عامًا جرّاء مشاكل في القلب، تاركاً خلفه إرثاً غنائيًّا متميّزاً يزيد عن 700 أغنية بلغاتٍ عدّة.

وسامي كلارك هو مطرب وموسيقار لبناني، اسمه الحقيقي سامي حبيقة، تميّز بصوته الأوبرالي ويُعتبر من أهم الفنانين اللبنانيين خصوصاً في مجال الأغنية الأجنبية.

وقد نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا. وغنّى كلارك بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها.

كما شارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينيات من القرن الماضي مثل "غريندايزر" إذ غنى المقدمة والنهاية وجزيرة الكنز (أنمي). بالإضافة إلى بعض الإعلانات.

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