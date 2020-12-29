وفاة المخرج السوري حاتم علي بشكل مفاجئ

شفق نيوز/ توفي يوم الثلاثاء، المخرج السوري حاتم علي في مصر إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.

ونعى فنانون سوريون وعرب، الفنان حاتم علي دون التطرق لتفاصيل عن ملابسات وظروف وفاته.

في حين قالت وسائل إعلام فنية، إن الراحل عثر عليه متوفيا في أحد الفنادق بمصر نتيجة نوبة قلبية.

الجدير بالذكر، أن المخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

وحصل علي، على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986.

وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

ومن أشهر أعمال الراحل، مسلسلات "عمر" و"التغريبة الفلسطينية" و"الزير سالم"، وثلاثية الأندلس (صقر قريش، وربيع قرطبة، وملوك الطوائف) و"أحلام كبيرة" وغيرها من الأعمال الدرامية.