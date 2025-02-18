وفاة الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا "أبو النوتيلا"

شفق نيوز/ صرحت وسائل إعلام إيطالية، يوم الثلاثاء، بوفاة الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا، أحد أبرز العقول وراء اختراع شوكولاتة نوتيلا، يوم الجمعة الماضي عن عمر 97 عاما.

وعرف ريفيلا بلقب "أبو النوتيلا"، بعد أن لعب دوراً رئيسياً في تطوير أشهر كريمة بندق بالشوكولاتة في العالم.

وبدأ عمله في شركة فيريرو عام 1952، حيث عمل في قسم الكيمياء، وشارك في ابتكار منتجات أيقونية، قبل أن يصبح لاحقا مديرا رفيع المستوى في الشركة.

ساهم ريفيلا في تحسين وصفة المنتج الذي ظهر لأول مرة باسم "سوبر كريما" عام 1951، ليصل إلى شكله النهائي ويُطرح باسم "نوتيلا" عام 1964، بحسب "فوكس نيوز".

كان مقربا من ميشيل فيريرو، ابن مؤسس الشركة، وعمل إلى جانبه في تطوير العلامة التجارية، وبعد تقاعده، كرّس وقته للزراعة والرياضة التقليدية الإيطالية "بالابونيو".

ريفيلا، الذي توفي بعد عقد من وفاة ميشيل فيريرو في اليوم نفسه، ترك وراءه إرثا حلو المذاق وأربعة أبناء وسبعة أحفاد.