وفاة الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير

شفق نيوز/ توفي الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 74 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويعد أبو الخير، المولود عام 1950، أحد أبرز الوجوه الفنية في الأردن، حيث عمل كممثل ومدير إنتاج، وكان عضوا نشطا في نقابة الفنانين الأردنيين.

وخلال مسيرته الفنية التي امتدت لعقود، قدم الفنان الراحل أكثر من 250 عملا فنيا، تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والعروض المسرحية، تاركا إرثا فنيا كبيرا في الأردن والعالم العربي.

ومن بين أبرز أعماله مسلسل "رياح السموم" ومسرحية "ميت في إجازة".

اشتهر أبو الخير بتجسيده لأدوار الشر التي تحمل طابعا كوميديا، حيث ترك بصمة خاصة في ذاكرة الجمهور من خلال شخصية "صبري" في مسلسل "أم الكروم".