وفاة الفنان المصري لطفي لبيب بعد تدهور حالته الصحية

شفق نيوز– القاهرة

توفي اليوم الأربعاء الفنان المصري الكبير لطفي لبيب داخل إحدى مستشفيات القاهرة في غرفة العناية المركزة، بحسب ما أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء عن عودة لطفي لبيب إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية مجددًا، مؤكداً أن وضعه حرج وناشد الجميع بالدعاء له.

وأوضح أشرف زكي أن الفنان يعاني من تدهور كبير في حالته الصحية استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، مشيراً إلى أن المتابعة مستمرة بالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج.

يذكر أن لطفي لبيب ( مواليد 15 أكتوبر 1947) عانى في السنوات الأخيرة من أزمات صحية متكررة أثرت على نشاطه الفني، لكنه ظل محبوبا ومتابعا من جمهور كبير يترقب تطورات حالته الصحية.

للفنان لطفي لبيب تاريخ طويل في السينما والدراما المصرية، حيث شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي وأكثر من 30 عملاً درامياً.

تعاون لبيب مع كبار نجوم الفن مثل عادل إمام في عدة أعمال، كان أبرزها فيلم "السفارة في العمارة" الذي قدم فيه دور السفير الإسرائيلي بشكل لاقى استحساناً.

كما عمل مع مي عز الدين، حسن حسني، محمد سعد، أحمد مكي، وساند عددًا من النجوم في بداياتهم الفنية.

وكان آخر أعماله فيلم "مرعي البريمو" الذي شارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي وغادة عادل وأحمد بدير، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.