وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون عن 83 عاماً

شفق نيوز- القاهرة

توفي الفنان المصري المخضرم عبد العزيز مخيون، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وأعلنت أسرة الراحل وفاته داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث كان يتلقى العلاج إثر وعكة صحية حادة استدعت نقله إلى العناية المركزة.

وأوضحت الأسرة أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر في المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، فيما يُقام مجلس العزاء في القرية ذاتها.

ونعى رئيس حزب النور الأسبق، يونس مخيون، الفنان الراحل، معرباً عن حزنه لوفاة ابن شقيقته، وداعياً له بالرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

ويُعد عبد العزيز مخيون، المولود في محافظة البحيرة عام 1943، من أبرز الفنانين في مصر، إذ تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وامتدت مسيرته الفنية لأكثر من خمسة عقود بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

وخلال مشواره الفني، ارتبط اسمه بعدد من أبرز الأعمال السينمائية، من بينها الهروب والبريء، كما جسد شخصية الموسيقار محمد عبد الوهاب في مسلسل أم كلثوم وفيلم كوكب الشرق.

وشارك الراحل في عدد من أبرز الأعمال الدرامية، بينها ليالي الحلمية والشهد والدموع وبوابة الحلواني والجماعة، كما واصل حضوره الفني خلال السنوات الأخيرة من خلال أعمال منها البرنس وجزيرة غمام وسوق الكانتو.