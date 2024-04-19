وفاة الفنان المصري صلاح السعدني عن 80 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، يوم الجمعة، وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

ونشر نقيب الفنانين أشرف زكي في منشور على حسابه الشخصي بتطبيق "إنستغرام" صورة للفنان صلاح السعدني وعلق عليها قائلاً "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

وأشار زكي في تصريح صحفي إلى أن تشييع الراحل السعدني سيجري اليوم بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة.

يذكر أن صلاح السعدني من مواليد 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1943، وقدم الفنان الراحل عشرات الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.