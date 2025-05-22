وفاة الفنان الكوردي السوري جوان حسن بحريق في منزله

شفق نيوز/ توفي صباح اليوم الخميس، الفنان الكوردي المعروف جوان حسن، عن عمر ناهز 45 عاماً، متأثراً بجروحه البليغة جراء حريق اندلع في منزله بسبب تسرب للغاز.

وكان الحادث قد وقع يوم الثلاثاء 20 أيار/مايو الجاري، عندما اشتعلت النيران في منزل الفنان جوان حسن، بمدينة عفرين شمال غربي سوريا، ما أسفر عن إصابته بحروق طالت 95% من جسده، وفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى في مدينة حلب حيث كان يرقد في قسم العناية المركزة.

وولد الفنان جوان حسن، في مدينة عفرين عام 1980، وغادرها عام 2018 عقب سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على المدينة، حيث انتقل بداية إلى منطقة الشهباء شمالي حلب، ثم استقر لاحقاً مع زوجته وأطفاله الأربعة في مدينة عامودا ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

وعرف الفنان الراحل بعدد من الأغاني التي كتبها وأداها بنفسه، كما كتب أغنيات لعدد من الفنانين الآخرين، وسبق أن عمل مقدماً في عدد من وسائل الإعلام المحلية.