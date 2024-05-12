وفاة الفنان العراقي عبد الستار البصري

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الأحد، الفنان عبد الستار البصري الذي وافته المنية عن 77 عاماً إثر مرض عضال.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ببالغ الحزن والأسى

تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الكبير عبد الستار البصري الذي وافته المنية هذا اليوم إثر مرض عضال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل البصري ولد في البصرة عام 1947 بمحلة البجاري بالعشر، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فيها، وترك البصرة ودراسة القانون، وتوجه إلى بغداد ودرس في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 1967، وتخرج منها في العام الدراسي 1971-1972 من قسم المسرح ليلتحق بالفرقة الوطنية للتمثيل عام 1974.

وقدم العديد من الأعمال في المسرح السينما والتلفزيون العراقي.