وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي عن 69 عاما

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الفنانين السورية، يوم الأحد، وفاة الفنان السوري الكبير فائق عرقسوسي عن عمر ناهز 69 عاما.

وكتبت النقابة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، "ينعى فرع دمشق لنقابة الفنانين رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي"، مضيفة "نوافيكم لاحقاً بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية".

وحرصت ابنته المطربة السورية نور عرقسوسي على نعى والدها، وكتبت أيضاً: "الله يرحمك يا حبيبي اجتمعوا الحبايب.. شكرا لأنكم عرفتوا بعض وحبيتوا بعض وجبتولي أغلى أخوة بهالدنيا.. الحمد لله على كل شي أبي وصديقي وأخي ورفيقي بهالحياة في ذمة الله يا ريت كل البنات عندهون أب متلك.. يا ريت كل البنات أبوهون كان فايق عرقسوسي».

ونعى عدد من الفنانين، الراحل، ومن بينهم سلاف فواخرجي، التي كتبت: "البقية بحياتكم والعوض بسلامتكم الرحمة لروح الأستاذ فايق والله يصبركم".

كما كتب الإعلامي مصطفى الأغا: "رحم الله الصديق الغالي الفنان فايق عرقسوسي وأسكنه فسيح جناته وهو والد النجمة نور".

وتوفي الراحل عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع عدة وعكات صحية.