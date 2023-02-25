وفاة الفنان السوري شادي زيدان أثناء تصويره عملا دراميا

شفق نيوز/ توفي الفنان السوري شادي زيدان، عن عمر 48 عاما، بعد أن دخل المستشفى قبل عدة أيام في حالة حرجة اثر إصابته بجلطة دماغية.

وذكر موقع "et" أن الفنان شادي زيدان قد تعرض (يوم الجمعة) لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهده في أحد الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة بحالة صحية دقيقة جدا.

وشادي زيدان من مواليد عام 1974م، وهو شقيق الفنانين أيمن زيدان بطل "يوميات مدير عام" ووائل زيدان، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية.

وكان أخوه وائل زيدان قد وجّه رسالة مؤثرة إلى شقيقه منذ ثلاثة أيام عبر صفحته الخاصة على فيسبوك كتب فيها : "إلى أخي وصديقي وعزوتي شادي، كيف أواجه الحضور الظالم، الحضور الرهيب القاتل لهذه الأقدار، أنا الذي كنت أتقاسم معك لحظات هذا العمر وتفاصيلة بت الٱن أدري أنك لم تعد معنيا بشيء إنما تركت الدور الأكثر تعاسة لمن يرى قدر الأشياء خلفك ".

ثم أنهى وائل رسالته المؤثرة ليقول: "لعلك تحي ذلك القلب الكبير قلب أبو حازم "أيمن زيدان" الذي لطالما أغدق علينا بأمانه، أبوته وانتمائة إلى هذه الأسرة ..لطالما أحاطنا كسياج منيع، أنهض فإنه لا يفتأ يعد اللحظات لعودتك. أنهض لتعد واقفا كما كنت دائما متربعا على تلك الأرض الطيبة الطاهرة الحنونه التي حملتنا سويآ أمك ..التي أنجبت لك اربع جبال يسندوك كما كانو حصنا منيعا وسندا لا يذل ولا يهان، أنهض لعلك تعيد إلى هذا البؤس حياة"، بحسب موقع "et" بالعربي.

وكان آخر منشور للفنان الراحل شادي زيدان يعود إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، أي قبل يومين من إصابته بجلطة أودت بحياته، حين وجه كلامه للمشاركين في الحملة الخيرية بالقول: "الله يعطيكن العافية شباب، حملة كلنا لبعض، الله يكون بالعون".