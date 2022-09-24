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وفاة الفنان السوري ذياب مشهور

Category: منوعـات

Date: 2022-09-24T13:08:12+0000
وفاة الفنان السوري ذياب مشهور

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت، بوفاة الفنان السوري القدير ذياب مشهور، عن عمر يناهز 76 عاما.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن نقابة الفنانين نعت الفنان صاحب الأغاني "الراسخة في وجدان الجمهور السوري والعربي".

واشتهر الراحل بأعماله مع دريد لحام والراحلين ناجي جبر ونهاد قلعي.

ومشهور من مواليد دير الزور وهو صاحب خط مميز وخاص في الغناء الفراتي، وقدم أغان كثيرة اشتهرت على مستوى الوطن العربي منذ ستينيات القرن الماضي أبرزها "يا بو رديّن يا بو ردانة" و"عالمايا عالمايا".

واشترك الفنان الراحل في عدد من الأعمال التلفزيونية السورية مثل "صح النوم" و"ملح وسكر" كما تعامل مع كبار الملحنين السوريين أمثال زكي محمد وسهيل عرفة وعبد الفتاح سكر وأمين الخياط.

ولحن مشهور وكتب بعض أغانيه وطور بعضها عن تراث دير الزور ليعتزل الغناء عام 2004.

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