وفاة الفنان الخليجي عبدالله السعداوي

شفق نيوز/ توفي اليوم السبت، الممثل والكاتب والمخرج المسرحي البحريني عبدالله السعداوي عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد مسيرة فنية استمرت عدة عقود.

ويُعتبر السعداوي من رواد المسرح في البحرين، حيث كان مخرجًا وممثلاً وكاتبًا للسيناريو، بالإضافة إلى كونه ناقدًا في عدة ميادين فكرية.

بدأ السعداوي مسيرته الفنية في عام 1964، وانضم في عام 1970 إلى فرقة مسرح الاتحاد الشعبي في المحرق، حيث شارك في أول عمل مسرحي للفرقة بعنوان "انتيجونا".

وشارك أيضًا في تأسيس مسرح "السد" في قطر ومسرح "الشارقة" في الإمارات، وفيما بعد أسس مختبر "نادي مدينة عيسى" ومسرح الصواري في البحرين.

حصل السعداوي على جوائز عديدة، بما في ذلك جائزة الإخراج في مهرجان القاهرة التجريبي عن مسرحيته "الكمامة".

من أبرز أعماله المسرحية كمخرج: "الرجال والبحر"، و"الصديقان"، و"الجاثوم"، و"الرهائن"، و"اسكوريال"، و"الكمامة"، و"القربان"، و"الطفل البريء"، و"الكارثة"، و"الستارة المغلقة"، و"ابني المتعصب"، و"بورتريه"، و"الحياة ليست جادة"، و"الساعة 12 ليلا".