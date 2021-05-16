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وفاة الفنانة نادية العراقية إثر مضاعفات فيروس كورونا

Category: منوعـات

Date: 2021-05-16T08:32:49+0000
وفاة الفنانة نادية العراقية إثر مضاعفات فيروس كورونا

شفق نيوز/ توفيت اليوم الأحد في القاهرة، الفنانة نادية العراقية، عن عمر ناهز الـ57 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت ابنتها الخبر عبر حسابها على موقع فيس بوك وكتبت: «ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

في وقت سابق، قالت مي عبر صفحة والدتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «أنا مي، ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة».

وتابعت: «اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه»، وكانت الفنانة سجلت تعليقًا عن انتشار الإصابة بفيروس كورونا بين عائلتها، قائلة: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت».

واستكملت: «اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملو تحاليل دم، دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير».

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