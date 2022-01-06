وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

شفق نيوز/ توفيت الفنانة المصرية، مها أبو عوف، بعد صراع ومعاناة مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما، قدمت خلاله الكثير من الأعمال التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور العربي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وعدد من الفنانين، أبو عوف في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن حرنهم لوفاتها.

وتنتمي الفنانة الراحلة إلى عائلة فنية أبرزت الكثير من المواهب، فوالدها هو الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها هو النجم والموسيقي عزت أبو عوف، والذي غادر دنيانا قبل بضعة أعوام.

وكانت مها قد ولدت في القاهرة قبل أن تتخرج من الجامعة الأميركية، لتنضم بعد ذلك إلى الفرقة التي شكلها شقيقها مع أخواتها الثلاثة منى وميرفت ومنال، وعرفت باسم فرقة "فور إم".

وقد اشتهرت تلك الفرقة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وقدمت العديد من الأغاني الناجحة وأشهرها "أوبريت الليلة الكبيرة". ثم انضمت بعد ذلك إلى عالم الفن إذ كانت بداياتها في فيلم "لا تظلموا النساء".

وخلال مسيرتها الفنية، قدمت العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية في السينما والتلفزيون لتكون الوحيدة بين شقيقاتها التي قررت المضي قدما في عالم الفن مع شقيقها عزت أبو عوف.

ومن أهم أعمالها في السينما مشاركتها في فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" مع النجم أحمد زكي، وفيلم "أمير البحار" مع محمد هنيدي، و"معلش إحنا بنتبهدل" مع الكوميديان أحمد آدم.

ومن أشهر أعمالها على الشاشة الصغيرة "ساحرة الجنوب، ووأرض جو، وبالحجم العائلي، ونسر الصعيد"، ولكنها تألقت أكثر في المسسل الكوميدي الشهير "راجل وست ستات" على مدى عشرة أجزاء مع النجم الكوميدي أشرف عبدالباقي.

وكان آخر ظهور لها في مسلسل "الحرير المخملي" من بطولة مصطفى فهمي، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق.