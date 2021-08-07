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وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما

Category: منوعـات

Date: 2021-08-07T10:20:05+0000
وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما

شفق نيوز/ أعلنت وسائل اعلام مصرية، يوم السبت، عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاماً.

ونقل موقع اليوم السابع المصري، عن الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، بأن الفنانة دلال عبد العزيز (والدة زوجته)  توفيت، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ورحل زوجها الفنان "سمير غانم" عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامي رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله.. عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

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