وفاة الفنانة المصرية سهير زكي عن 81 عاماً

شفق نيوز- القاهرة

توفيت الفنانة المصرية والراقصة المعتزلة سهير زكي، يوم السبت، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الإعلامي المصري ممدوح موسى نبأ الوفاة عبر منشور على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "البقاء لله في وفاة الفنانة سهير زكي".

وكانت الراحلة قد تعرضت منذ عدة أشهر لأزمة صحية شديدة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث عانت من جفاف حاد ومشكلات في الرئة وصعوبة في التنفس، ومكثت فترة في العناية المركزة.

وتُعد سهير زكي من أبرز رموز الفن المصري في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، واشتهرت بتقديم الرقص الشرقي على ألحان أم كلثوم، في تجربة وصفت بأنها شكلت مدرسة خاصة بها.

وشاركت خلال مسيرتها الفنية في أكثر من 50 عملاً سينمائياً جمعت فيها بين التمثيل والاستعراض، قبل أن تعتزل في أوائل التسعينيات.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت سهير زكي عن الأضواء والحياة الفنية، مفضلة حياة هادئة بعيداً عن الوسط الفني لأكثر من ثلاثة عقود.