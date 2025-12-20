وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي بعد صراع مع المرض

شفق نيوز- القاهرة

توفيت، يوم السبت، الفنانة المصرية سمية الألفي، والدة الفنان أحمد الفيشاوي، عن عمر يناهز 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

فقد أعلن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، وفاة الممثلة المصرية، فيما كشفت مصادر مقربة من العائلة أنه "من المقرر أن تشيّع جنازتها اليوم 20 كانون الأول/ديسمبر بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين".

وآخر ظهور للفنانة الراحلة كان في موقع تصوير فيلم "سفاح التجمع"، بطولة نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، حيث حرصت على متابعة تصوير عدد من مشاهده، وظهرت وهي تشاهد لقطات من العمل دعماً له.

وعانت الألفي على مدار 6 سنوات من مرض السرطان، وكان من أهم أسباب غيابها عن الساحة الفنية.

وعاشت الألفي خلال السنوات الأخيرة واحدة من أصعب المحطات في حياتها، بعد إصابتها بورم نادر صنّفه الأطباء على أنه من أكثر أنواع السرطان ندرة وخطورة، ما دفعها إلى خوض رحلة علاجية طويلة تطلبت سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية للخضوع لعدد من العمليات الدقيقة التي استمرت لفترات متقطعة.

ورغم قسوة التجربة، تمكنت الألفي من تجاوز المحنة والعودة إلى حياتها الطبيعية تدريجياً، وخلال رحلة العلاج، كان نجلها الفنان أحمد الفيشاوي حريصاً على أن يشارك الجمهور أخباراً تطمئن على حالتها الصحية من وقت لآخر.

وولدت سمية الألفي في مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، 32 يوليو عام 1953، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع قبل أن تخوض غمار الفن من خلال مسلسل "أفواه وأرانب" (1978)، لتبدأ رحلة أوصلتها إلى قمة الشهرة، فعلى مدار مشوارها قدمت أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة.

كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات" (2002) و"ليالي الحلمية".

وتزوجت سمية الألفي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأنجبت منه الفنان أحمد الفيشاوي، وعمر الفيشاوي.