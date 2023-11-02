وفاة الفنانة الكويتية جواهر عن 45 عاماً

شفق نيوز/ نعت الأوساط الفنية الكويتية، يوم الخميس، وفاة الفنانة منال المسفر المعروفة باسم "جواهر"، عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة.

ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها "جواهر" التي غيّبها الموت بعد رحلة علاج استمرت أكثر من 4 سنوات في العاصمة البريطانية لندن.

وعبر موقع "فيسبوك" كتبت العيدان إن الراحلة جواهر عادت إلى الكويت بعد رحلة علاجها في لندن، ومكثت نحو شهر في مستشفيات بلادها، قبل الإعلان عن وفاتها.

وفي سبتمبر / ايلول الماضي، أعلنت عائلة الفنانة الكويتية، عبر حسابها في "سناب شات"، تدهور حالتها الصحية.

وأكدت العائلة، في منشور مقتضب، أنه تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية، وأنها "تحت رحمة الله".

والشهر الماضي، حُذفت جميع حسابات الفنانة جواهر الكويتية من على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تصريح بهذا الشأن من قبل إدارة أعمالها أو أفراد عائلتها، وذلك بعد أسبوعين من عودتها إلى الكويت اثر إيقاف العلاج عنها في لندن، نتيجة تعذر استمرار علاجها من سرطان المعدة، والذي تعاني منه منذ سنوات، لتدخل العناية المركزة في المستشفى.