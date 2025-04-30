وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز رغم انتصارها على السرطان

شفق نيوز/ توفيت المغنية والممثلة السورية سمر عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 52 عاماً، إثر معاناتها من مشاكل في الكبد نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي كانت قد تغلبت عليه مؤخراً.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الراحلة، معلنة أنها ستكشف تفاصيل التشييع والدفن في وقت لاحق. كما نعَى عدد من الفنانين السوريين زميلتهم الراحلة، وقدموا العزاء إلى عائلتها، ولا سيما إلى شقيقتها الممثلة ريم عبد العزيز.

وكانت صحة سمر عبد العزيز قد تدهورت في الأيام الماضية، ما استدعى إدخالها إلى المستشفى، قبل أن تفارق الحياة بعد مسيرة حافلة في عالم الغناء والتمثيل.

يذكر أن الفنانة أصيبت بسرطان الثدي عام 2021، وأرجعت ذلك إلى دخولها في حالة نفسية سيئة بعد صدمة عاطفية من زوجها السابق المخرج محمد معروف.

وأعلنت سمر عبد العزيز تغلبها على المرض بعد رحلة علاج طويلة في عام 2023، إلا أن مضاعفات المرض أثرت على مناعتها وأدت إلى إصابتها بمشاكل في الكبد، ما تسبب بتدهور حالتها الصحية ووفاتها، وفقاً لمقربين منها.

وكان مسلسل "ليالي روكسي"، الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم، آخر مشاركة فنية للفنانة الراحلة، حيث وقفت إلى جانب منى واصف وأيمن زيدان وسلاف فواخرجي.

وسمر عبد العزيز من مواليد عام 1973، وهي ابنة الشاعر نظمي عبد العزيز. بدأت مسيرتها الفنية كمغنية ضمن مجموعة مطربين برزوا في مهرجان الأغنية السورية، قبل أن تنتقل إلى عالم التمثيل.

ومن أبرز أغانيها: "يسعد لي هالمسا"، "تعلمنا"، "بحياتنا لا تزعلوا"، "زهرة الأماني"، و"كتبوني"، إلى جانب عدد آخر من الأغاني.

كما شاركت في العديد من المسلسلات السورية، منها: "سيرة آل الجلالي"، "هولاكو"، و"أنشودة المطر".