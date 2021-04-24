سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة الطيار المصري الذي تسبب محمد رمضان بسحب رخصته

Category: منوعـات

Date: 2021-04-24T14:16:22+0000
وفاة الطيار المصري الذي تسبب محمد رمضان بسحب رخصته

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلامية مصرية، صباح السبت، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد تدهور حالته الصحية، خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن أشرف أبو اليسر كان يرقد، منذ أكثر من شهر، في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات، قبل أن تسوء حالته أكثر.

وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) للطيار أشرف.

وكان الطيار المصري خلف الأزمة التي اندلعت مع النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة من داخل كابينة طائرة يقودها أبو اليسر.

وفي أعقاب قرار المحكمة، نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، ليرد عليه الطيار أشرف أبو اليسر من داخل العناية المركزة.

ونقل موقع "مصراوي" عن أبو اليسر قوله: "في ناس كثير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد ثاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج ثلاجة، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

تفاصيل القضية

وأشارت الدعوى المقامة ضد رمضان إلى أن الأخير استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج كليب غنائي "مش بتفتش في المطار"، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.

واندلعت شرارة هذه القضية بعدما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم "تجربته الأولى في قيادة الطائرات".

ودخل رمضان لقمرة القيادة وتلقى التعليمات من الكابتن أبو اليسر، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

related

محمد رمضان: انتظروا "قنبلة مصرية عراقية"

Date: 2020-12-11 16:14:30
محمد رمضان: انتظروا "قنبلة مصرية عراقية"

إيقاف التحقيق مع محمد رمضان في قضية "إسرائيل"

Date: 2020-12-31 18:33:32
إيقاف التحقيق مع محمد رمضان في قضية "إسرائيل"

محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

Date: 2021-02-03 17:30:09
محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

"رزم الدولارات" تثير غضب متابعي محمد رمضان

Date: 2021-02-25 17:28:06
"رزم الدولارات" تثير غضب متابعي محمد رمضان

يظهر عاريا ويستعرض عضلاته مجددا.. "بابا" محمد رمضان يثير الجدل بين جمهوره

Date: 2019-06-12 22:00:22
يظهر عاريا ويستعرض عضلاته مجددا.. "بابا" محمد رمضان يثير الجدل بين جمهوره

شاهد.. الفنان محمد رمضان ونيللي كريم يكسران الأطباق في مطعم شهير بالإمارات

Date: 2020-11-11 17:12:32
شاهد.. الفنان محمد رمضان ونيللي كريم يكسران الأطباق في مطعم شهير بالإمارات

بعد تصويره مع ممثل اسرائيلي.. القضاء المصري يتحرك لمحاكمة محمد رمضان

Date: 2020-11-23 12:58:23
بعد تصويره مع ممثل اسرائيلي.. القضاء المصري يتحرك لمحاكمة محمد رمضان

نقابة الصحفيين بمصر تحظر صور واسم "المدعو محمد رمضان"

Date: 2020-11-24 12:57:41
نقابة الصحفيين بمصر تحظر صور واسم "المدعو محمد رمضان"