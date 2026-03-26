وفاة الشاعر والناقد العراقي مالك المطلبي بعد مسيرة حافلة بالعطاء

توفي الشاعر والناقد العراقي مالك يوسف المطلبي، يوم الخميس، عن عمر يناهز 85 عاماً، مخلفاً إرثاً غنياً في مجال الشعر والنقد الأدبي.

وقضى المطلبي حياته في دراسة اللغة العربية وأسرارها وجمالياتها، متنقلاً بين الكتابة الشعرية والنقدية، إلى جانب التدريس الأدبي، ليترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي العراقي.

وولد المطلبي عام 1941 في ناحية المشرح بمحافظة ميسان جنوبي العراق، وينتمي إلى عائلة أدبية وعلمية عريقة أنتجت عدداً من الشعراء والنقاد والمترجمين.

وصدر له العديد من المؤلفات الأدبية والنقدية، منها: الثوب الجسد، وهم الحدس في النظرية الشعرية، مرآة السرد، ومجموعات شعرية مثل سواحل الليل، والذي يأتي بعد الموت، وجبال الثلاثاء. كما أجرى أبحاثاً لغوية ونحوية هامة، وترجم أعمالاً أدبية عالمية.

وترك المطلبي إرثاً ثقافياً غنيّاً، جمع بين الشعر والنقد والدراسة الأكاديمية، ليكون صوتاً مميزاً في الأدب العراقي المعاصر.