وفاة الشاعر العراقيّ حسب الشيخ جعفر

شفق نيوز/ نعت الأوساط الثقافية في العراق يوم الاثنين، وفاة الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر عن عمر ناهز الثمانين عاما.

وحسب الشيخ جعفر من مواليد (1942) في مدينة العمارة ميسان، تخرّج في معهد غوركي للآداب في موسكو 1966 وحصل على ماجستير آداب.

عُيّن رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 - 1974، ومحرراً في جريدة الثورة، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

ساهم في الصحافة العراقية وحضر المؤتمرات الأدبية والشعرية في العراق ودول العربية والاتحاد السوفيتي. من دواوينه الشعرية‌ نخلة الله والطائر الخشبي وزيارة السيدة السومرية وعبر الحائط في‌ المرأة وفي مثل حنو الزوبعة. وله عدة مؤلفات يحكي عن سيرته وترجم عن شعراء الروس. حصل تقديراً لأعماله الشعرية على جائزة السلام السوفيتية في سنة 1983 وجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للشعر الـدورة الثامنة : 2002 - 2003.