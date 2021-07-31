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وفاة احدى عمالقة الفن الكوميدي الكويتي في لندن

Category: منوعـات

Date: 2021-07-31T12:19:06+0000
وفاة احدى عمالقة الفن الكوميدي الكويتي في لندن

شفق نيوز/ توفيت، اليوم السبت، الفنانة الكويتية "انتصار الشراح" في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاماً.

وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد تدهورت أثناء تلقيها العلاج في لندن إذ نقلت الى في مستشفى ويلستون في لندن بعد انتكاس حالتها الصحية في الكويت. 

وتعتبر الفنانة انتصار احدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت واشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية.

ومن أهم أعمالها مسرحية "باي باي لندن" و "انتخبوا أم علي" وبرنامج "فضائيات" و أوبريت "بعد العسل" و غيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.

والفنانة الشراح من مواليد 1962 وبدأت العمل الفني في عام 1980.

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