وعكة صحية تدخل "عبد الله الرويشد" المستشفى

شفق نيوز/ تعرض الفنان الكويتي عبد الله الرويشد (62 عاماً)، لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وبحسب تقارير محلية، فإن الرويشد يرقد منذ مساء الأحد، في مستشفى جابر بالكويت، دون أن تتضح تفاصيل حالته الصحية بشكل دقيق.

وقال الناشط الكويتي، مشاري بويابس، إن "الرويشد يعاني من وعكة صحية، وسيخرج من المستشفى خلال ساعات، وإنه يتواجد مع الرويشد في المستشفى، ولا صحة لإصابة الفنان عبدالله الرويشد بجلطة دماغية".

وقال نشطاء ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الرويشد تعرض لوعكة صحية خفيفة ناجمة عن تعب وإرهاق من اليومين الماضيين.

وأحيا الرويشد، الجمعة، ختام حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2024"، على خشبة المسرح، وقدم عدداً من أشهر أغانيه، وبدا سفير الأغنية الخليجية، بصحة جيدة خلال الحفل الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة.