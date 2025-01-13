وظائف "أون لاين" تصل رواتبها إلى 100 ألف دولار.. هذه أفضلها

شفق نيوز/ كشفت أبحاث جديدة أجرتها شركة Bospar، وهي شركة تعمل بالكامل عن بُعد، أن حوالي 6 من كل 10 عاملين في الولايات المتحدة من غير المرجح أن يتقدموا لوظائف لا تتيح خيارات العمل عن بُعد.

وأوضح الاستطلاع أن الأميركيين يعتقدون أن الشركات التي تشجع العمل تمتلك بيئة أفضل، وفقًا للبيانات التي تم مشاركتها عبر البريد الإلكتروني، بحسب ما نقلته مجلة "فوربس".

لقد رأينا الفوائد التي يمكن أن تجلبها الوظائف عن بُعد؛ فعندما يتم تنفيذ العمل من المنزل بشكل استراتيجي، فإنه يعزز الثقة، والإنتاجية، والتعاون، والرفاهية، مع تقليل التكاليف المرتبطة بالسفر والعمل من المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون لاحظت أن العمل عن بُعد ضروري بشكل خاص لحالتك الشخصية بسبب مشكلات صحية، أو مسؤوليات رعاية، أو ديناميكيات أسرية، أو حتى موقع منزلك.

ولكن ما هي الوظائف التي من المرجح أن تكون عن بُعد في عام 2025؟ وما الذي يجب أن تبحث عنه عند تصفح منصات الوظائف.

أصدرت منصة FlexJobs، إحدى أبرز منصات الوظائف للعثور على عمل عن بُعد ومرن، قائمتها السنوية الثانية عشرة التي طال انتظارها لأفضل 100 شركة للعمل عن بُعد في عام 2025.

لم تسلط القائمة الضوء فقط على أفضل الشركات في قاعدة البيانات التي توظف عن بُعد، بل شاركت أيضًا رؤى رئيسية وبيانات حول الصناعات والوظائف الأساسية التي يُتوقع أن تكون الأكثر راتبًا

محاسب: بمتوسط راتب يتراوح بين 58,000 و126,310 دولارات سنويًا.

مهندس برمجيات:بمتوسط راتب يتراوح بين 75,840 و197,900 دولار سنويًا.

تنفيذي حسابات: بمتوسط راتب يتراوح بين 92,483 و126,503 دولارات سنويًا.

ممثل خدمة العملاء:بمتوسط راتب يتراوح بين 31,963 و48,691 دولارا سنويًا (هذا هو أدنى راتب في القائمة).

مدير مشاريع:بمتوسط راتب يتراوح بين 129,273 و162,431 دولارا سنويًا.

ممثل تطوير المبيعات: بمتوسط راتب يتراوح بين 57,305 و76,970 دولارا سنويًا.

مساعد تنفيذي:بمتوسط راتب يتراوح بين 57,285 و94,000 دولار سنويًا.

مدير نجاح العملاء:بمتوسط راتب يتراوح بين 108,659 و148,670 دولارا سنويًا.

مدير منتجات:بمتوسط راتب يتراوح بين 74,322 و227,972 دولارا سنويًا.

ممثل تطوير الأعمال:بمتوسط راتب يتراوح بين 54,406 و83,383 دولارا سنويًا.

وأشار تقرير FlexJobs إلى أن المحاسبين احتلوا المركز الأول للسنة الثانية على التوالي، في حين أن إعلانات الوظائف مثل مديري الحسابات، ومديري المشاريع، وممثلي المبيعات وتطوير الأعمال، التي كانت تُصنف باستمرار كأفضل أدوار عن بُعد في عام 2024، نمت بشكل كافٍ لتظهر ضمن أفضل 10 وظائف هذا العام.

وهذا العام، سيكون هناك تركيز قوي على الأدوار التي تجمع بين الذكاء البشري ومهارات الإلمام بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية.

لذلك، للحصول على وظائف عن بُعد، يجب أن تكون استباقيًا في تطوير مهاراتك، ليس فقط للوظيفة المحددة، ولكن أيضًا في تحسين معرفتك التقنية وفهمك للذكاء الاصطناعي.

رؤية أخرى من هذه القائمة هي أن بناء العلاقات في مكان العمل لا يزال أولوية قصوى ولا يمكن استبداله بالذكاء الاصطناعي. لهذا السبب، تعتبر أدوار مثل ممثل تطوير الأعمال، ومدير نجاح العملاء، ومدير الحسابات ضرورية.

وفي الواقع، تشكل الأدوار المتعلقة بالمبيعات 50% من هذه القائمة لأفضل 10 وظائف.

وهذا يقودنا إلى النقطة التالية، فقد يتبادر إلى ذهنك عند التفكير في العمل بالمبيعات صور لطرق الأبواب، أو حضور عروض تقديمية واجتماعات مبيعات شخصية، أو السفر لزيارة العملاء.

ولكن هناك العديد من الفرص للعمل في مجال المبيعات والعمل عن بُعد في نفس الوقت طالما أنك لا تعمل في المبيعات الميدانية بالطبع، فيمكن أن تكون أدوار المبيعات مربحة للغاية مع اكتساب الخبرة، كما يمكنك التدريب أثناء العمل، مما يجعلها مثالية للموظفين في بداية حياتهم المهنية.

باختصار، العمل عن بُعد هو الخيار المثالي لمعظم العاملين، ولكنه يناسبك فقط إذا كنت مستعدًا لتكريس الجهد والالتزام لتطوير مهارات بناء العلاقات لديك - وخاصة على المستوى الافتراضي - وأيضًا مهاراتك التقنية ذات الصلة بمجالك والوظيفة التي تطمح إليها.