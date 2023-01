"وطأت قدماه القمر".. رائد فضاء أميركي يتزوج من حب حياته بعمر الـ 93

شفق نيوز/ أعلن رائد الفضاء الأميركي السابق، إدوين باز ألدرين، البالغ 93 عاما، زواجه من "حب حياته".

وقال "باز"، وهو ثاني إنسان في التاريخ تطأ قدماه القمر عام 1969، بعد زميله الراحل نيل أرمسترونغ، إنه تزوج ممن أحبها طوال حياته في عيد ميلاده.

وكتب ألدرين على تويتر: "في عيد ميلادي الـ 93 واليوم الذي سيتم تكريمه أيضًا من قبل Living Legends of Aviation ، يسعدني أن أعلن أن حبي الطويل الدكتورة أنكا فور وأنا قد ربطنا العقدة" في إشارة إلى ارتباطهما رسميا.

وأضاف "لقد قررنا الزواج المقدس في حفل خاص صغير في لوس أنجلوس ونحن متحمسان مثل المراهقين".

ونشر رائد الفضاء السابق صورتين لنفسه وهو يرتدي بدلته وزجته ثوبا طويلا خاصا بالأعراس والحفلات.

وفي يوليو 1969، انطلق قائد المهمة أرمسترونغ، وطيار الوحدة القمرية باز ألدرين، وطيار وحدة القيادة مايكل كولينز في أبولو 11 في رحلة لما يقرب من 250 ألف ميل إلى القمر.

واستغرق الأمر منهم أربعة أيام للوصول إلى وجهتهم.

وقضى أرمسترونغ على سطح القمر ساعتين و 32 دقيقة، بينما قضى ألدرين، الذي تبعه، حوالي 15 دقيقة أقل من ذلك.

ووضع رائدا الفضاء علما أميركيا، وجمعا صخور القمر، وأجريا تجارب علمية قبل العودة إلى المركبة الفضائية.

كما تحدثا إلى الرئيس ريتشارد نيكسون عبر الراديو من المكتب البيضاوي.

