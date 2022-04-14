"وطن" يثير الجدل مجدداً .. نقابة الصيادلة تهاجم UTV وتتعهد بمقاضاتها

شفق نيوز / أعلنت نقابة الصيادلة العراقيين، يوم الخميس، عزمها رفع دعوى قضائية ضد قناة (UTV) المحلية بعد عرضها مقطعاً تمثيلياً يمثل "إساءة" للصيادلة، وفيما اتهمت القناة بـ"تناسي" الدور الإنساني والوطني للصيادلة في التصدي لجائحة كورونا، أكدت أنها لن تسمح بالتجاوز على "المجتمع الصيدلاني".

وقالت نقابة صيادلة العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "رداً على ما تم بثه في قناة الـ (UTV) في المقطع التمثيلي من مسلسل وطن الحلقة( ١٢)، والذي يتحدث فيه عن المؤسسات الصيدلانية والأدوية نورد ان نقابة صيادلة العراق ترفض رفضاً قاطعاً كل ما تم بثه في هذه الحلقة و ما تناولته من معلومات مغلوطة عن الصيدليات ومذاخر الادوية والتي لا تمت الى الواقع بصلة وتقدم صورة سيئة عن الصيادلة".

وأضاف بيان رداً على القناة بأنها "تتناسى الدور الانساني والوطني الكبير الذي يقوم به الصيدلي وما قدمه من تضحيات، فكم من شهيد فقدناه في صيدليته جراء تعرضه للاعتداء، وكم من شهيد من ابطال الجيش الابيض فقد حياته وهو يدافع عن حياة المواطنين في خندق التصدي ضد جائحة كورونا"".

وتابعت النقابة أنها "لن تسكت على هذا الاساءة الموجهة للصيادلة، وسيتم رفع دعوى قضائية ضد قناة UTV نظرا لما تم بثه والذي يمثل اساءة واضحة لجمهور الصيادلة واساءة للمؤسسات الصيدلانية والصحية ومخالفة صريحة للائحة قواعد البث الاعلامي وسيتم ايضاً التواصل وبشكل عاجل مع هيئة الاعلام والاتصالات لهذا الغرض"، مبينة أنها "لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقوق الصيادلة ولن تسمح بالتجاوز على المجتمع الصيدلاني واثارة الرأي العام وسنرد وفق القانون".

وتواترت الاتهامات لقناة UTV المحلية العراقية والتي تبث من تركيا، وأطلقت سلسلة من البرامج والمسلسلات تحت عنوان "سوا عراقي"، إذ أصدر ديوان الوقف الشيعي، يوم 11 نيسان 2022، بياناً شديد اللهجة تجاه "قناة UTV" العراقية، متهما اياها ببثت اساءة للإسلام والحوزة العلمية واتباع مذهب اهل البيت، وذلك بعد رصده من خلال مسلسل (وطن) اساءة متعمّدة وواضحة الاهداف للمقدّسات الدينية من خلال تصوير رجل دين شيعي يبرر الجريمة بآية قرآنية، ومما يعمق الاساءة انها تأتي للدين الاسلامي في شهر رمضان، الذي يمثل الموسم الديني والروحي الاهم لدى المسلمين كافة".

كما اتهم الكاتب السوري مضر عدس، في اليوم نفسه، القناة بسرقة فكرة مسلسل "حلم وخيال" الذي يعرض على الشاشة في شهر رمضان وبطله الفنان حسام الرسام.