وضعتها في فرن.. أم "تشوي" طفلتها سهواً

شفق نيوز/ أفاد المدعي العام الأمريكي، يوم الأحد، بوفاة طفلة بعد أن وضعتها والدتها عن طريق الخطأ لتنام في الفرن، في جريمة فظيعة هزت الرأي العام.

واتُهمت ماريا توماس من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة طفلتها للخطر، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وبحسب الشبكة البريطانية، استجابت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة، لبلاغ عن طفلة رضيعة لا تتنفس ومصابة بحروق واضحة، إلى أن تم إعلان وفاة الطفلة في مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أن أحد الشهود أخبر المسعفين أن الأم وضعت الطفلة لتأخذ قيلولة ووضعتها عن طريق الخطأ في الفرن بدلا من سريرها.

وتابع جان بيترز بيكر، المدعي العام في مقاطعة جاكسون، في بيان: "نقر بالطبيعة المروعة لهذه المأساة وقلوبنا مثقلة بخسارة هذه الحياة الثمينة، نحن نثق في أن نظام العدالة الجنائية سيستجيب بشكل مناسب لهذه الظروف الفظيعة".