أوضاع غزة تدفع كاظم الساهر إلى إلغاء حفلاته

شفق نيوز/ أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم السبت، إلغاء حفلاته الغنائية المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة، وذلك نظراً لتطور الأحداث في قطاع غزة والحرب الدائرة من قبل إسرائيل على الفلسطينيين.

وكتب الساهر، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: "بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى".

وأضاف: "ستتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود".

وتابع الساهر: "لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، ستتم إعادة المبلغ الكامل تلقائياً إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقداً فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقداً في نقاط البيع".