أوسكار 2026.. تعرّف على القائمة الكاملة للفائزين

شفق نيوز- متابعة

تحولت ليلة توزيع جوائز الأوسكار لعام 2026 في مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس، ليلة أمس الأحد، إلى أكثر من مجرد احتفال بصناعة السينما، إذ عكست أجواء الحفل قضايا سياسية وإنسانية بارزة، مع حضور لافت لملفات الحرب والهجرة وحرية حركة الفنانين في النقاشات التي سبقت الحدث وعلى السجادة الحمراء.

وبرز فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن أبرز العناوين التي سبقت الحفل، بعدما أعلن الممثل الفلسطيني معتز ملحيس، أنه لن يتمكن من حضور الأوسكار بسبب صعوبات تتعلق بوثائق السفر الفلسطينية والحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وقال ملحيس، في رسالة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام": "يمكنهم منع جواز سفر، لكنهم لا يستطيعون منع الصوت"، في إشارة إلى القيود التي قد تعيق مشاركة بعض الفنانين في الفعاليات الثقافية الدولية.

ويستند الفيلم إلى "حادثة وقعت خلال الحرب في غزة عام 2024، حين قُتلت الطفلة الفلسطينية هند رجب، بعد أن بقيت لساعات داخل سيارة محاصرة أثناء محاولتها التواصل مع خدمات الطوارئ طلباً للمساعدة".

وخلال ظهورها على السجادة الحمراء، قالت بن هنية إن "السينما يمكن أن تكون وسيلة لحفظ الذاكرة الإنسانية في زمن الحروب"، مؤكدة أن "قصة هند يجب أن تُروى حتى لا تُنسى".

كما أشارت الممثلة الفلسطينية كلارا خوري إلى أن "حضور فريق العمل في الأوسكار يحمل بعداً رمزياً يتجاوز الاحتفال السينمائي"، مؤكدة أن الهدف هو "إيصال صوت هند إلى العالم".

ولم تقتصر الرسائل السياسية على القضية الفلسطينية، إذ ظهرت أيضاً احتجاجات مرتبطة بالسياسات الداخلية في الولايات المتحدة، فقد ارتدت المغنية سارة باريليس دبوساً يحمل عبارة ICE OUT احتجاجاً على سياسات وكالة الهجرة الأميركية، فيما ظهرت الكاتبة والناشطة غلينون دويل بحقيبة تحمل رسالة احتجاجية مماثلة خلال حضورها مع لاعبة كرة القدم الأمريكية آبي وامباتش.

وامتد حضور السياسة إلى داخل المسرح عندما قدم المذيع الكوميدي كونان أوبراين المونولوغ الافتتاحي للحفل، حيث أطلق عدة تعليقات ساخرة حول المناخ السياسي في الولايات المتحدة، بما في ذلك إشارات إلى التيارات المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى صعيد الجوائز، فاز فيلم "بوغونيا" (Bugonia) بجائزة أفضل فيلم، فيما حصد المخرج بول توماس أندرسون جائزة أفضل مخرج عن فيلم "معركة تلو الأخرى" (One Battle After Another)، كما نال الجائزة نفسها عن أفضل سيناريو مقتبس للفيلم ذاته، بينما ذهبت جائزة أفضل سيناريو أصلي إلى إسكيل فوغت ويواكيم تريير عن فيلم "القيمة العاطفية".

وفي فئات التمثيل، فاز مايكل ب. جوردان بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "الخطاة" (Sinners)، بينما نالت جيسي باكلي جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "هامنت" (Hamnet).

كما فاز شون بن بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "معركة تلو الأخرى"، في حين حصدت إيمي ماديغان جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "أسلحة" (Weapons).

وفي الفئات الدولية والوثائقية، فاز فيلم "لقد كان مجرد حادث" للمخرج الإيراني جعفر بناهي بجائزة أفضل فيلم دولي، بينما نال فيلم "الجار المثالي" (The Perfect Neighbor) جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، وفاز فيلم "مسلح فقط بكاميرا" (Armed Only with a Camera) بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.

أما في الرسوم المتحركة، فحصد فيلم "صائدو شياطين الكيبوب" (KPop Demon Hunters) جائزة أفضل فيلم أنيميشن، بينما فاز فيلم "الفتاة التي بكت لؤلؤاً" (The Girl Who Cried Pearls) بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

وفي الجوائز التقنية، فاز فيلم "أحلام القطار" (Train Dreams) بجائزة أفضل تصوير سينمائي، بينما نال الموسيقي جوني غرينوود جائزة أفضل موسيقى أصلية عن فيلم "معركة تلو الأخرى".

كما فازت أغنية "غولدن" (Golden) من فيلم "صائدو شياطين الكيبوب" بجائزة أفضل أغنية أصلية.

وشملت الجوائز الأخرى أفضل مونتاج وأفضل تصميم إنتاج لفيلم "معركة تلو الأخرى"، وأفضل صوت لفيلم "إف 1" (F1)، وأفضل مكياج وتسريحات وأفضل أزياء لفيلم "فرانكنشتاين" (Frankenstein)، فيما ذهبت جائزة أفضل مؤثرات بصرية لفيلم "أفاتار: نار ورماد" (Avatar: Fire and Ash).

كما شهدت الدورة الحالية استحداث جائزة جديدة لأفضل اختيار ممثلين (Casting)، فازت بها كاساندرا كولوكونديس عن فيلم "معركة تلو الأخرى"، بينما شهدت فئة أفضل فيلم روائي قصير تعادلاً بين فيلمي "المغنون" (The Singers) و"شخصان يتبادلان اللعاب" (Two People Exchanging Saliva)".

القائمة الكاملة للفائزين في أوسكار 2026:

* أفضل فيلم: One Battle After Another (معركة تلو الأخرى)

* أفضل ممثلة: جيسي باكلي عن فيلم "هامنت"

* أفضل ممثل: مايكل بي. جوردان عن فيلم "الآثمون" (Sinners)

* أفضل مخرج: بول توماس أندرسون عن فيلم One Battle After Another

* أفضل ممثلة مساعدة: إيمي ماديغان عن فيلم "ذا ويبونز" (الأسلحة)

* أفضل ممثل مساعد: شون بين عن فيلم One Battle After Another

* أفضل أغنية أصلية: "غولدن" من فيلم "صيادات الشياطين من كي-بوب"

* أفضل فيلم أجنبي: "سنتيمينتال فالو" (القيمة العاطفية)

* أفضل تصوير سينمائي: "الآثمون" (Sinners)

* أفضل مونتاج: One Battle After Another

* أفضل صوت: "فورمولا 1"

* أفضل موسيقى تصويرية: "الآثمون" (Sinners)ا

* أفضل فيلم وثائقي: "مستر نوبادي أضد بوتين" (Mr. Nobody Against Putin)

* أفضل فيلم وثائقي قصير: "كل الغرف الفارغة" (All the Empty Rooms)

* أفضل مؤثرات بصرية: "أفاتار: نار ورماد"

* أفضل إخراج فني: "فرانكشتاين"

* أفضل سيناريو أصلي: "الآثمون" (Sinners)

* أفضل سيناريو مقتبس: One Battle After Another

* أفضل فيلم روائي قصير: "ذا سينجرز" (المغنون) و"تو بيبل إكستشينج ساليفا" (شخصان يتبادلان اللعاب)

* أفضل اختيار للطاقم التمثيلي (كاستينغ): One Battle After Another

* أفضل مكياج وتصفيف شعر: "فرانكشتاين"

* أفضل تصميم أزياء: "فرانكشتاين"

* أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: "الفتاة التي بكت لؤلؤاً" (The Girl Who Cried Pearls)

* أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "كي-بوب: صيادات الشياطين" (K-Pop Demon Hunters).