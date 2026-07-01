وسائل بسيطة لمعالجة هبوط ضغط الدم

شفق نيوز- متابعة

أفاد اختصاصي أمراض القلب الدكتور أندريه كوندراخين بأنه يمكن علاج انخفاض ضغط الدم، المعروف أيضا بهبوط ضغط الدم، من خلال اتباع وسائل بسيطة غير دوائية.

ووفقا له، الهدف الرئيسي في هذه الحالة هو زيادة حجم السوائل في الأوعية الدموية، ما يولد ضغطا على جدرانها، وبالتالي زيادة تدفق الدم. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام الملح الذي يحتفظ بالماء وبالتالي يساعد في ذلك.

ويقول: "المخللات، الرنجة، رقائق البطاطس - أي شيء يحتوي على الملح - مفيد. الخبز الأسمر المملح له تأثير مفيد أيضا. أو المياه المعدنية الغنية بالأملاح".

كما أن المنتجات التي تحتوي على الكافيين، مثل الكاكاو والقهوة والشاي، يمكن أن توفر راحة مؤقتة.

ويقول: "يحتوي الشاي على التانينات، التي تسد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تشنجها. ويؤدي تأثير التانينات على الأوعية الدموية إلى ارتفاع ضغط الدم".

ويضيف: "الطريقة التالية هي السكر. إذا كان الشخص لا يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، عليه أن يتذكر أن السكر، عند دخوله مجرى الدم، يسحب الماء أيضا إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم".

ويشير إلى أن هناك طريقة بسيطة أخرى تتمثل في تغيير وضعية الجسم، كالاستلقاء ورفع الساقين.

وتجدر الإشارة، إلى أن الأكاديمي ليو بوكيريا، كبير أخصائيي جراحة القلب والأوعية الدموية في وزارة الصحة الروسية، حدد الحدود المناسبة لتقلبات ضغط الدم.

ووفقا له، يجب ألا يتجاوز الضغط الانقباضي (الضغط العلوي) 140، والضغط الانبساطي (الضغط السفلي) 80 ملم عمود زئبق.