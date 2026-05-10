"وسام".. هجين لباذنجان عراقي يتحدى ملوحة البصرة وحرارتها (صور)

شفق نيوز - بغداد / البصرة

في وقت تعاني فيه أغلب المحاصيل المستوردة من "صدمة المناخ" العراقي، نجحت وزارة الزراعة في استنباط صنف محلي جديد من الباذنجان أطلقت عليه اسم "وسام"، أثبت قدرة فائقة على النمو في أكثر الظروف قسوة.

الصنف الجديد، الذي أبصر النور بمحطة نخيل البرجسية في محافظة البصرة، لم يكتفِ بتحدي درجات الحرارة المتطرفة فحسب، بل نجح في الاختبار الأصعب وهو "الري بمياه الآبار المالحة" والنمو في الترب الصحراوية، وهي معضلات لطالما واجهت المزارع العراقي في الجنوب.

ويعول المختصون على "وسام" ليكون البديل المحلي للهجن المستوردة التي غالباً ما تفشل في التكيف مع تذبذب المناخ، ما يفتح الباب أمام توسيع المساحات الخضراء في المناطق الصحراوية، ويضمن وصول "الباذنجان المحلي" إلى المائدة العراقية بجودة عالية وتكلفة أقل.