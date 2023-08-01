وزير برازيلي يرد هدية سعودية ثمينة تلقاها من وزير سعودي

شفق نيوز/ قدم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مجسماً ذهبياً صغيراً للفهد الأمريكي (جاكوار) كهدية لوزير المالية البرازيلي فرناندو في سان باولو، لكن المسؤول البرازيلي سيضطر لإعادتها.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة المالية البرازيلية، بأنه سيتم تسليم الهدية إلى سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا، بسبب عدم الامتثال لقواعد البروتوكول التي تتطلب ضرورة الإبلاغ عن الهدايا عالية القيمة المقدمة للمسؤولين.

وأشار المكتب إلى أن الوزير البرازيلي اتخذ قراره هذا، بعد التشاور مع رئيس مصلحة الجمارك والضرائب. وفي حال رغب الجانب السعودي بتقديم الهدية مجددا، فيجب التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون البرازيلي.

والهدية، وفقاً للصورة المنشورة في وسائل الإعلام المحلية، هي عبارة عن مجسم للفهد الأمريكي وهو مستلق على غصن شجرة، ومثبت على قاعدة من الحجر الأخضر مع علامة باسم مقدم الهدية.

ولم ترد أية تفاصيل عن حجم ووزن التمثال وكذلك عن تكلفته التقريبية.

ويرأس وزير الاستثمار، وفداً سعودياً رفيع المستوى يقوم بجولة في أميركا اللاتينية خلال المدة من 31 تموز/ يوليو حتى 9 آب/ أغسطس، وتشمل البرازيل وتشيلي وكوستاريكا والأرجنتين وبنما والبارغواي والأوروغواي.