"أوزمبيك من المطبخ".. أطعمة تكبح الشهية وتحفّز الشبع طبيعياً

شفق نيوز/ كشف طبيب بريطاني عن قائمة من الأطعمة التي وصفها بأنها تمتلك خصائص تشبه تأثير دواء "أوزمبيك" الشهير، لكن من دون إبرة أو وصفة طبية.

أمير خان، وهو طبيب بارز في المملكة المتحدة، أوصى مرضاه الذين يعانون من السمنة أو السكري من النوع الثاني بتناول مجموعة من الأطعمة التي تحفّز إفراز هرمون الشبع المعروف باسم GLP-1، وهو الهرمون المسؤول عن كبح الجوع والتحكم بالشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ويتصدر البيض هذه القائمة، لما يحتويه من بروتينات عالية الجودة، إلى جانب المكسرات مثل اللوز والفستق والجوز، وزيت الزيتون الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي أظهرت الدراسات أنها أكثر فاعلية في تحفيز هرمون الشبع مقارنة بالدهون المشبعة كالزبدة.

وأشار خان إلى "أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والشعير والقمح الكامل، حيث تعمل هذه المكونات على إبطاء عملية الهضم وإبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول، كما أوصى بإدخال براعم بروكسل والبروكلي والجزر إلى النظام الغذائي، نظراً لدورها في دعم بكتيريا الأمعاء التي تساعد على إطلاق هرمونات الشبع".

وفي الوقت الذي تروج فيه بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمشروب "الشوفان الزيمبيك" المصنوع من الشوفان والقرفة والليمون كوسيلة فعالة لفقدان الوزن، أكد أطباء أن هذه الوصفة، رغم فوائدها، لا تضاهي فعالية الأدوية الطبية.

إلا أن الدكتور ألوك باتيل من جامعة ستانفورد شدد على أن الشوفان فعلاً يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما قد يساهم في تقليل السعرات الحرارية بشكل طبيعي ومستدام.